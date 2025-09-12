Brasil vira o ‘adulto na sala’ em democracia e exemplo para os EUA

Mais do que isso, por ele se espelhar no papel de réu de Bolsonaro, diante de uma acusação que ele também enfrentou, de incitar a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

"Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", disse Trump nesta quinta, quando questionado sobre o resultado do julgamento na Corte brasileira.

O tema não diz respeito somente aos Estados Unidos. "A condenação de Bolsonaro é uma esperança para o mundo de que tentativas de golpe têm consequências, apesar de todas as pressões dos EUA de que não houvesse a sua prisão", disse ao UOL Agustin Santos, embaixador espanhol na ONU.



A Espanha, governada pelo partido de esquerda PSOE, vive uma disputa acirrada com a extrema direita do partido Vox, que tem laços estreitos com a família Bolsonaro.

"Todo meu apoio a Jair Bolsonaro e sua família diante da vingança política e repressiva de Lula e seus sequazes", escreveu nesta sexta Santiago Abascal, presidente do Vox, em suas redes sociais.

Para Santos, o resultado do julgamento deslegitima os que defendem Bolsonaro, considerado uma figura central para a reconstrução da extrema direita na América Latina.

À coluna, o historiador argentino Federico Finchelstein avalia que o Brasil acaba de virar referência sobre como as instituições devem blindar uma democracia.