Brasil vira o ‘adulto na sala’ em democracia e exemplo para os EUA

"Por que o Brasil consegue fazer o que os EUA não conseguem?" A manifestação do cineasta californiano Morgan J. Freeman foi uma das tantas que tomaram a rede social X ontem, logo após a condenação no STF do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado.
A pergunta também permeou um artigo de opinião assinado por Steven Levitsky, autor de "Como as Democracias Morrem", no New York Times desta sexta. O texto "Brasil teve sucesso onde os EUA falharam" também é assinado pelo professor Filipe Campante.
A repercussão global do julgamento brasileiro, que decidiu pela prisão de 27 anos e 3 meses de Bolsonaro, foi imediata e não por acaso. O presidente dos EUA, Donald Trump, colocou-se como personagem nessa trama ao tarifar o Brasil em 50% por uma suposta perseguição judicial a Bolsonaro.
Mais do que isso, por ele se espelhar no papel de réu de Bolsonaro, diante de uma acusação que ele também enfrentou, de incitar a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.
"Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", disse Trump nesta quinta, quando questionado sobre o resultado do julgamento na Corte brasileira.
O tema não diz respeito somente aos Estados Unidos. "A condenação de Bolsonaro é uma esperança para o mundo de que tentativas de golpe têm consequências, apesar de todas as pressões dos EUA de que não houvesse a sua prisão", disse ao UOL Agustin Santos, embaixador espanhol na ONU.
A Espanha, governada pelo partido de esquerda PSOE, vive uma disputa acirrada com a extrema direita do partido Vox, que tem laços estreitos com a família Bolsonaro.
"Todo meu apoio a Jair Bolsonaro e sua família diante da vingança política e repressiva de Lula e seus sequazes", escreveu nesta sexta Santiago Abascal, presidente do Vox, em suas redes sociais.
Para Santos, o resultado do julgamento deslegitima os que defendem Bolsonaro, considerado uma figura central para a reconstrução da extrema direita na América Latina.
À coluna, o historiador argentino Federico Finchelstein avalia que o Brasil acaba de virar referência sobre como as instituições devem blindar uma democracia.
"É uma reação exemplar. O Brasil, neste momento, mostra mais independência que os EUA", disse ele, especialista em fascismo e populismo.
"O inimigo agora é outro"
O sentimento de vitória renova o otimismo do campo progressista num momento crucial, mas o bolsonarismo e a direita radical que ataca o Judiciário têm forte apelo popular no Brasil e no mundo.
"De um lado, sim, somos o adulto da sala hoje. Mas o inimigo agora é outro", diz Pedro Abramovay, vice-presidente de programas da Open Society.
Para ele, não se encerra a corrosão lenta da democracia da qual o Brasil tem sido vítima nos últimos anos, mesmo com a condenação de Bolsonaro e demais réus. Ainda há tensões presentes das quais é preciso se vacinar, como a pressão por anistia dos condenados, liderada por deputados bolsonaristas na Câmara e encampada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).
O historiador argentino Finchelstein concorda. "A democracia não está a salvo."
Se Bolsonaro já é página virada, a pergunta agora é como se elevam as defesas democráticas para mudar o jogo de forças onde instituições, especialmente o Judiciário, continuam a ser fragilizadas por interesses políticos.
* Carla Jimenez é jornalista formada pela Faculdade Cásper Líbero, com extensão em Finanças (FIA-USP). Foi editora-chefe de Política do UOL, diretora e editora-chefe do jornal El País no Brasil e cofundadora do portal Sumaúma Jornalismo. Foi colunista de política na Carta Capital e no The Intercept Brasil. Especializou-se na cobertura de macroeconomia, negócios e gestão em veículos como O Estado de S. Paulo, Agência Estado, IstoéDinheiro, CanalRh, PEGN e revista Época. Apaixonada pelo Brasil, onde vive desde criança, nasceu em Santiago do Chile.
