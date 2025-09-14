Nepal e a Ásia tentam acertar onde o Brasil de 2013 errou

Mas os jovens agora correm para ter voz no que vem depois da vitória. No Nepal, negociaram com o exército e o atual presidente a indicação de uma primeira-ministra interina e a convocação de eleições para março. Em Bangladesh, onde no ano passado também derrubaram o governo e influenciaram na escolha do interino, as eleições serão em fevereiro.

No Nepal, ajudou o fato de que as elites estão enfraquecidas, assim como as pressões externas. Em janeiro, o presidente americano, Donald Trump, cortou o dinheiro que era enviado para centenas de ONGs no país.

"Mas é cedo para dizer o que vai acontecer", alerta o cientista político nepalês Jeevan Sharma, professor da Universidade de Edimburgo que passava o final do verão em Katmandu, a capital, quando os protestos explodiram a sete minutos a pé de onde ele está.

Sharma diz que o melhor exemplo não é Bangladesh, onde é preciso aguardar o resultado das eleições, mas o Sri Lanka. "É um modelo, é onde as coisas parecem mais otimistas", avalia. "A questão-chave será a direção que o acordo político vai tomar. Temos que esperar para ver se os ganhos da revolução serão sustentados."

No Sri Lanka, os protestos foram em 2022 e as eleições, em 2024. O vencedor foi Anura Kumara Dissanayake ou AKD, de centro-esquerda e desvinculado dos partidos dominantes até ali. Seu governo busca uma política externa de aproximação com Índia e China, as maiores potências asiáticas, tendo visitado ambas e solicitado entrada no grupo Brics.