Nepal e a Ásia tentam acertar onde o Brasil de 2013 errou

O escritor e jornalista americano Vincent Bevins, autor de "A Década da Revolução Perdida", traduzido este ano pela editora Boitempo, sobre os protestos de 2013 no Brasil e pelo mundo, conta o que descobriu ao procurar aqueles mesmos jovens revolucionários, anos depois:
"Quando voltei aos países que viveram mobilizações explosivas e perguntei aos manifestantes originais se tinham alcançado os seus objetivos, muitos disseram que as coisas, na verdade, tinham piorado. Passado o momento de euforia com a aparente vitória, sempre foi algum outro ator que tirou vantagem, que se aproveitou do vácuo de poder. No Brasil, foram as forças reacionárias."
Nepal e outros asiáticos vêm passando por revoltas parecidas, até nos ícones de cultura pop em que se inspiram. Se os manifestantes de uma década atrás abraçaram a máscara de Guy Fawkes, do filme "V de Vingança", os atuais recorrem à bandeira pirata tirada do mangá "One Piece".
Mas os jovens agora correm para ter voz no que vem depois da vitória. No Nepal, negociaram com o exército e o atual presidente a indicação de uma primeira-ministra interina e a convocação de eleições para março. Em Bangladesh, onde no ano passado também derrubaram o governo e influenciaram na escolha do interino, as eleições serão em fevereiro.
No Nepal, ajudou o fato de que as elites estão enfraquecidas, assim como as pressões externas. Em janeiro, o presidente americano, Donald Trump, cortou o dinheiro que era enviado para centenas de ONGs no país.
"Mas é cedo para dizer o que vai acontecer", alerta o cientista político nepalês Jeevan Sharma, professor da Universidade de Edimburgo que passava o final do verão em Katmandu, a capital, quando os protestos explodiram a sete minutos a pé de onde ele está.
Sharma diz que o melhor exemplo não é Bangladesh, onde é preciso aguardar o resultado das eleições, mas o Sri Lanka. "É um modelo, é onde as coisas parecem mais otimistas", avalia. "A questão-chave será a direção que o acordo político vai tomar. Temos que esperar para ver se os ganhos da revolução serão sustentados."
No Sri Lanka, os protestos foram em 2022 e as eleições, em 2024. O vencedor foi Anura Kumara Dissanayake ou AKD, de centro-esquerda e desvinculado dos partidos dominantes até ali. Seu governo busca uma política externa de aproximação com Índia e China, as maiores potências asiáticas, tendo visitado ambas e solicitado entrada no grupo Brics.
No Nepal, a líder interina é uma ex-presidente da Suprema Corte, Sushila Karki. Ela sofreu impeachment em 2017 ao investigar os partidos então no poder e tem um histórico de participação na derrubada da monarquia, tendo sido presa. Seu marido, também militante à época, sequestrou um avião.
Karki tomou posse na presença dos embaixadores tanto da Índia como da China e dos Estados Unidos, mas sem os três principais partidos, inclusive o maior, o Congresso Nepalês. Eles questionam a legalidade da dissolução do atual parlamento.
O acadêmico Sharma, que acompanhou os protestos de perto, descreve um ambiente calmo, entrando no final de semana. "Estou em Katmandu. As ruas e os equipamentos públicos estão abertos. Os confrontos não retornaram. Há toque de recolher imposto pelo exército e tropas patrulhando Katmandu. Comunidades locais estão limpando os escombros."
Ele se esforça em não romantizar o movimento. "Ele foi espontâneo e liderado por jovens, pelo menos no primeiro dia, segunda-feira. Elementos infiltrados entraram após o meio-dia e no dia seguinte, quando a situação piorou. Os jovens pareciam vitoriosos depois da renúncia do primeiro-ministro e convocaram a voltar para casa, mas a
violência e a destruição continuaram, o que corrobora que grupos de interesse se envolveram."
A contagem de mortos subiu para 72 no domingo, segundo o Ministério da Saúde, muitos deles encontrados nos prédios queimados pelos infiltrados de terça-feira, mencionados por Sharma.
Ele relata como acompanhou os acontecimentos, desde o princípio.
O protesto está conectado ao que vimos na Indonésia, duas semanas antes, no sentido de que os jovens expressaram sua frustração, usando mídia social, contra a captura do Estado pela elite econômica e política." Jeevan Sharma cientista político nepalês
A decisão do governo de fechar plataformas de mídia social que não haviam se registrado no país, anunciada no dia 4, "causou a faísca". Uma das principais havia se registrado, continuou no ar e foi através dela que o movimento cresceu: "O TikTok não foi banido. E os jovens ativistas o usaram para se mobilizar, com memes e fotos que mostravam o estilo de vida luxuoso dos filhos dessa elite, os Nepo Kids".
A mobilização levou ao protesto de segunda, de início pacífico, mas que "se tornou violento após os confrontos com as forças de segurança, por volta das 11h30", quando teriam morrido 19 manifestantes. A partir daí, foram destruídos prédios públicos, inclusive o parlamento e a Suprema Corte, além de sedes de empresas, shoppings e residências.
O protagonismo das plataformas se confirmou quando um grupo no Discord, a rede social e de mensagens voltada a games, foi usado na sexta para definir o apoio a Karki como primeira-ministra interina. O grupo é organizado pela Hami Nepal, entidade que já vinha com uma campanha contra corrupção que se vinculou àquela contra os Nepo Kids.
"Um movimento como este, sem liderança, contexto ideológico ou histórico de mobilização, não seria possível sem o poder de rede das mídias sociais", diz Sharma.
Vincent Bevins, que foi correspondente no Sudeste Asiático, prefere não comentar por enquanto o que acontece no Nepal e nos outros países. Mas deixa um alerta quanto ao fascínio em torno das redes e da indústria cultural, que viu também em 2013:
"As coisas eram rapidamente absorvidas da cultura pop ou da internet porque estavam lá, prontas, e viralizavam, repercutiam. Muitos dos meus entrevistados disseram depois que era algo que gostariam que não tivesse acontecido. Assim como gostariam que o vácuo de poder não tivesse sido criado, por eles, sem a compreensão de quem tinha maior probabilidade de ocupá-lo."
