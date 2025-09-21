Após tratoraço em Brasília, multidão vai às ruas contra vento da maracutaia

Era improvável que um projeto do tipo passasse a um ano da eleição, mas 2026 virou projeto de longuíssimo prazo para uma turma que já antevê as luzes do camburão em investigações que avançam a passos largos, às portas da entrada do Congresso.

Um exemplo: o destino das emendas ou a relação de caciques do centrão com alvos da Operação Carbono Oculto, que mirou as ligações entre o Primeiro Comando da Capital e a Faria Lima. Por isso, era questão de sobrevivência, numa guerra em que a primeira vítima é a linguagem.

Motta imaginou que todo mundo estaria ocupado demais numa terça-feira à noite para se preocupar com uma certa PEC das Prerrogativas. Era esse o nome oficial da proposta.

Opositores acusaram o golpe e disseram que o titulo correto era PEC da Blindagem - nada que fizesse alguém acordar mais cedo num domingo ensolarado.

Só que Caetano Veloso atentou para a sintaxe dos golpistas e foi às redes dar nome aos bois: o certo mesmo era chamar essa proposta de PEC da Bandidagem.

A armadilha ficou mais evidente quando o mesmo Hugo Motta colocou para votar a urgência do projeto de lei da anistia - ainda chamado assim por falta de um nome melhor.