Após tratoraço em Brasília, multidão vai às ruas contra vento da maracutaia

Até terça-feira (16), anistia parecia um sonho de bolsonaristas condenados e blindagem era ainda uma tecnologia usada para proteção de veículos.
Tudo mudou quando o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), colocou para votar uma Proposta de Emenda à Constituição que mudava a forma como deputados e senadores passariam a responder na Justiça por seus atos.
Pelo texto original, toda vez que alguém mandar um hacker invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça para enviar um falso mandado de prisão contra algum ministro do STF, a Corte deveria pedir licença aos parlamentares para processar o engraçadinho e a engraçadinha. A decisão seria tomada no escurinho do Plenário, em votação secreta. Sinônimo de impunidade.
Era improvável que um projeto do tipo passasse a um ano da eleição, mas 2026 virou projeto de longuíssimo prazo para uma turma que já antevê as luzes do camburão em investigações que avançam a passos largos, às portas da entrada do Congresso.
Um exemplo: o destino das emendas ou a relação de caciques do centrão com alvos da Operação Carbono Oculto, que mirou as ligações entre o Primeiro Comando da Capital e a Faria Lima. Por isso, era questão de sobrevivência, numa guerra em que a primeira vítima é a linguagem.
Motta imaginou que todo mundo estaria ocupado demais numa terça-feira à noite para se preocupar com uma certa PEC das Prerrogativas. Era esse o nome oficial da proposta.
Opositores acusaram o golpe e disseram que o titulo correto era PEC da Blindagem - nada que fizesse alguém acordar mais cedo num domingo ensolarado.
Só que Caetano Veloso atentou para a sintaxe dos golpistas e foi às redes dar nome aos bois: o certo mesmo era chamar essa proposta de PEC da Bandidagem.
A armadilha ficou mais evidente quando o mesmo Hugo Motta colocou para votar a urgência do projeto de lei da anistia - ainda chamado assim por falta de um nome melhor.
Deve ter uma palavra em alemão para descrever a vocação de lideranças autoritárias para fugirem da cadeia quando atentam contra o Estado democrático de Direito e são condenadas.
A postagem de convocação de Caetano, só no Instagram, recebeu 310 mil curtidas e 21,7 mil repostagens — isso já na quarta-feira.
Hoje, uma multidão foi às ruas caminhar contra o vento da maracutaia. Agora com lenço, documento e bandeira.
Gente que nem costumava postar sobre política nas redes emprestou a voz aos gritos.
Até Chico Buarque saiu da toca e foi juntar a indignação a Caetano e Gilberto Gil em Copacabana, no Rio.
A última vez que o trio esteve junto no mesmo local foi em 1995, durante uma homenagem a Tom Jobim (os historiadores da MPB podem confirmar).
A eles se somaram artistas como Ivan Lins, Djavan, Lenine, Maria Gadú e Geraldo Azevedo para cantar juntos, para 42 mil pessoas, clássicos como "Vai Passar" e "Apesar de Você"- mensagens diretas a quem, em pleno 2025, falou, tá falando e não tem discussão.
Na falta de um Silas Malafaia para chamar de seu, os grupos progressistas conseguiram sair das cordas das mobilizações populares para mostrar os dentes ao Congresso graças ao chamado dos influencers dos seu campo, a maioria deles artistas que têm se posicionado sempre em defesa dessa pauta tão difusa e abstrata, na cabeça de tanta gente, chamada democracia.
É para que ela não se torne uma porta de entrada com blindagem para líderes de facções que muitos deles foram às ruas cantar ou berrar: o trio Gil-Chico-Caetano no Rio, Leoni e Marina Lima em São Paulo, Fernanda Takai em Belo Horizonte, Simone em Maceió, Daniela Mercury e Wagner Moura em Salvador, Chico César em Brasília.
Não era exatamente uma manifestação tradicional de esquerda, já que parte dela era também alvo dos manifestantes.
Na avenida Paulista houve quem se lembrasse dos 12 deputados do PT que votaram a favor da PEC, entre eles os paulistas Alfredinho, Jilmar Tatto e Kiko Celeguim - chamados de "traidores", e que não ousaram colocar os pés no ato em frente ao Masp.
A oposição ao projeto na Câmara, vale lembrar, uniu representantes do MBL, como Kim Kataguiri (União Brasil), aos governistas, e ao que tudo indica vai enfrentar resistência até do MDB no Senado.
Nas ruas, a cor predominante, mas não única, tinha até trilha sonora - "Vermelho", tema do Boi Garantido, foi cantado por uma multidão que levou bandeiras e cartazes de partidos e sindicatos ao ato. Nenhuma era dos Estados Unidos.
Há duas semanas, durante o 7 de Setembro, os mesmos movimentos não conseguiram reunir mais de 9 mil pessoas para protestar contra a anistia e em defesa das pautas do governo, como a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e o fim da escala 6 por 1. Isso em meio a um julgamento em que todos apostavam na condenação dos réus. Teve mais gente (bem mais) ouvindo na Paulista o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) chamar Alexandre de Moraes de "tirano".
A movimentação no Congresso após a sentença contra Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do núcleo 1 da trama golpista mostrou que a guerra nos corredores de Brasília não estava ganha.
Caetano e companhia sentiram o cheiro de 1968 no ar e, se não organizaram, ajudaram a organizar de novo o movimento.
No futuro próximo, os artistas octogenários poderão colocar no currículo que ajudaram a derrubar uma PEC aprovada na surdina e que hoje se tornou indefensável publicamente.
(A anistia, que mobiliza as ruas à direita, talvez não tenha o mesmo destino. Mas agora ao menos têm olhos grandes sobre seus idealizadores.)
