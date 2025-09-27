O Tylenol e a necessidade de olhar além do corpo biológico do autista

Revelado ao mundo científico e social por Leo Kanner (1947), o autismo não parou, desde então, de provocar surpresa, indignação, celeumas, incredulidade, sofrimento — e até mesmo orgulho para alguns dos autistas e seus pais. No entanto, ainda não foi atingida, de forma definitiva, uma compreensão sobre sua etiologia e tampouco há um consenso sobre os métodos para seu tratamento.
Milhões de páginas já foram escritas sobre o tema, um dos mais buscados na internet. Ali, predominam as abordagens neurológicas e genéticas, ao lado dos tratamentos ditos "cognitivos", cuja ênfase está concentrada em pesquisas médicas, nas bases biológicas e genéticas, bem como em estudos estatísticos e populacionais.
São também inúmeros os casos de pessoas diagnosticadas com autismo, ou que se auto-diagnosticaram como autistas. Se, há cerca de vinte anos, falava-se de aproximadamente quatro crianças em 16 mil com autismo, hoje as estatísticas americanas apontam existir uma pessoa a cada 60!
Apesar da profusão de pesquisas e de diagnósticos, são muitas as perguntas ainda sem resposta quando se fala de autismo. Por isso, busca-se a todo momento qualquer tipo de relação causal. Mas a maioria delas é espúria, como comprovaram as pesquisas posteriores. O autismo não é causado por vacinas, nem por dietas alimentares, e muito menos pelo Tylenol, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na semana passada!
Vamos parar de olhar só para o corpo.
Apesar da predominância das pesquisas biológicas, a produção psicanalítica sobre o autismo também é robusta, mas é da natureza da psicanálise não se apresentar no campo social com muitos números ou apontar generalizações simples: trata-se de prática que valoriza o caso a caso, serve-se pouco das estatísticas e tem uma teorização de grande complexidade, sendo difícil, quando não banalizante, a sua difusão.
Além disso, trata-se de prática que vem sofrendo ataques, o que dificulta a sua visibilidade. Isso não significa, porém, que a pesquisa psicanalítica sobre o autismo não tenha evoluído. Ao contrário; desde que Virginia Axline apresentou, em 1964, seu primeiro caso, tratado com muita delicadeza e resultados sólidos, a clínica se desenvolveu, superou erros de interpretação, expandiu-se para domínios como o educativo e o escolar, dialogou com a ciência positiva e reuniu uma quantidade considerável de bons resultados.
É preciso lembrar que a pessoa com autismo tem todo o direito de ter um inconsciente, desejos e anseio de estar com os outros. Mas sabemos o quanto isso é difícil para elas. Sabemos também que, embora seu corpo biológico, seu desenvolvimento motor e muitas vezes sua inteligência estejam desenvolvidos de modo amplo, as dificuldades que enfrentam para estar, mesmo querendo, com os outros, impactam outras dimensões de sua vida.
Podemos destacar uma delas, normalmente deixada de lado pelos pesquisadores que olham principalmente para a dimensão neurológica. Trata-se do fato de que a pessoa com autismo vive dificuldades na construção do que se chama imagem corporal — a representação psíquica e inconsciente de seu corpo, que não se confunde com o esquema corporal. No autista, o esquema corporal aparece bem desenvolvido, de modo a permitir a ele uma boa movimentação no espaço.
Diferentemente do esquema corporal, a imagem corporal — psíquica — de uma pessoa autista é pobre, principalmente na criança autista, o que a deixa sem um dos instrumentos mais importantes para o ser humano, tanto no trabalho para a contenção de impulsos internos como para a defesa que é sempre preciso ter em relação às ameaças, fantasiadas ou não, que vivemos em relação a nossos semelhantes. Torna-se então necessário que um autista construa formas de compensar essa ausência ou dificuldade em relação ao corpo.
Autistas constroem assim objetos autísticos que mediam a sua relação com o mundo e regulam seus impulsos endógenos, dando-lhes forma. Também constroem duplos — pessoas imaginadas que lhes servem de anteparo interno e externo — e interesses específicos, todas essas defesas para as quais a neurologia não olha, mas são importantes para os autistas, e que podemos ajudar a construir, ou acompanhar a sua construção.
No caso dos autistas — e nem só no deles — é sempre preciso ir além do corpo biológico!
*Maria Cristina Kupfer, psicóloga e psicanalista, é professora titular sênior do Instituto de Psicologia da USP (Universidade de São Paulo) e uma das fundadoras do Lugar de Vida — Centro de Educação Terapêutica, instituição que, desde 1990, dedica-se ao tratamento do autismo, desenvolve programas de inclusão escolar e mantém cursos e pesquisas sobre autismo. É autora do romance "Arthur, um autista no século 21" (Editora Escuta).
