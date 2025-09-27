O Tylenol e a necessidade de olhar além do corpo biológico do autista

Apesar da profusão de pesquisas e de diagnósticos, são muitas as perguntas ainda sem resposta quando se fala de autismo. Por isso, busca-se a todo momento qualquer tipo de relação causal. Mas a maioria delas é espúria, como comprovaram as pesquisas posteriores. O autismo não é causado por vacinas, nem por dietas alimentares, e muito menos pelo Tylenol, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na semana passada!

Vamos parar de olhar só para o corpo.

Apesar da predominância das pesquisas biológicas, a produção psicanalítica sobre o autismo também é robusta, mas é da natureza da psicanálise não se apresentar no campo social com muitos números ou apontar generalizações simples: trata-se de prática que valoriza o caso a caso, serve-se pouco das estatísticas e tem uma teorização de grande complexidade, sendo difícil, quando não banalizante, a sua difusão.

Além disso, trata-se de prática que vem sofrendo ataques, o que dificulta a sua visibilidade. Isso não significa, porém, que a pesquisa psicanalítica sobre o autismo não tenha evoluído. Ao contrário; desde que Virginia Axline apresentou, em 1964, seu primeiro caso, tratado com muita delicadeza e resultados sólidos, a clínica se desenvolveu, superou erros de interpretação, expandiu-se para domínios como o educativo e o escolar, dialogou com a ciência positiva e reuniu uma quantidade considerável de bons resultados.

É preciso lembrar que a pessoa com autismo tem todo o direito de ter um inconsciente, desejos e anseio de estar com os outros. Mas sabemos o quanto isso é difícil para elas. Sabemos também que, embora seu corpo biológico, seu desenvolvimento motor e muitas vezes sua inteligência estejam desenvolvidos de modo amplo, as dificuldades que enfrentam para estar, mesmo querendo, com os outros, impactam outras dimensões de sua vida.

Podemos destacar uma delas, normalmente deixada de lado pelos pesquisadores que olham principalmente para a dimensão neurológica. Trata-se do fato de que a pessoa com autismo vive dificuldades na construção do que se chama imagem corporal — a representação psíquica e inconsciente de seu corpo, que não se confunde com o esquema corporal. No autista, o esquema corporal aparece bem desenvolvido, de modo a permitir a ele uma boa movimentação no espaço.