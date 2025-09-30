O dia do perdão que o mundo precisa

No Oriente Médio, testemunhamos a repetição destes mesmos erros. A comunidade internacional tenta impor a criação de um Estado palestino excluindo Israel das discussões sobre seu próprio futuro. Resoluções são aprovadas e reconhecimentos concedidos sem considerar as necessidades básicas de segurança de um país que enfrenta ameaças existenciais diárias.

Esta abordagem ignora uma verdade desconfortável: a ausência de um Estado palestino em 1948 não resultou de "imposição sionista", mas da rejeição árabe à partilha da ONU. Quando as Nações Unidas propuseram dois Estados em 1947, os líderes judeus aceitaram. Os árabes rejeitaram e optaram pela guerra, tentando destruir Israel no dia seguinte à sua criação.

O Yom Kippur nos ensina que o perdão só é possível quando há reconhecimento mútuo da humanidade do outro. Não se constrói paz sobre a negação da legitimidade de uma das partes. Quando organizações como o Hamas declaram seu objetivo de destruir Israel, tornam impossível qualquer processo genuíno de reconciliação.

A coragem significa enfrentar estas verdades para construir algo melhor. O medo leva à subtração de direitos legítimos - como o direito dos judeus de ter sua terra com segurança e em paz. Uma diplomacia corajosa exigiria que palestinos reconhecessem o direito de Israel existir como Estado judaico, que Israel reconhecesse aspirações palestinas legítimas, e que a comunidade internacional facilitasse diálogo direto em vez de impor soluções unilaterais.

O Yom Kippur termina com o som do shofar - anunciando renovação e possibilidade. O mundo precisa deste momento de pausa e reflexão. Precisa reconhecer que paz verdadeira não pode ser decretada, mas deve ser construída sobre fundações de verdade, justiça e respeito mútuo.

Somos favoráveis a dois Estados - mas dois Estados que se entendam e se respeitem. Esta solução não pode nascer da imposição, mas do diálogo corajoso entre as partes. O Dia do Perdão nos ensina que nunca é tarde para recomeçar. Para Israel e Palestina, para o mundo inteiro, a redenção ainda é possível.