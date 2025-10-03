Terras de São Paulo para famílias trabalhadoras, não para grileiros

Para fazer essa grande entrega do bem de todos os paulistas para poucos fazendeiros, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) faz uso da lei nº 17.557, aprovada na Assembleia Legislativa do Estado em 2022, ano eleitoral, no governo Rodrigo Garcia (PSDB), que deu o poder de negociar com grileiros a regularização da sua posse sobre terras públicas com descontos de até 90% no valor da terra, pago ao longo de dez anos, em parcelas mensais ou anuais. Mesmo imóveis onde o governo já obteve na Justiça a reintegração seriam vendidos, com um desconto de 60% no valor da terra para quem a invadiu e deveria perdê-la completamente por decisão da Justiça transitada e julgada. Uma espécia de anistia para grileiros.

O Partido dos Trabalhadores entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra esse programa de entrega de terras públicas, pedindo a sua suspensão imediata, por entender que ele é inconstitucional. A ação visa que a distribuição de terras públicas seja voltada para atender ao direito a moradia e produção rural para famílias de baixa renda, como está na Constituição.

O Ministério Público Federal já se pronunciou favoravelmente a esta ação que se encontra sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia.

O governo Tarcísio poderia até fazer como fizeram governos anteriores e negociar uma parte da terra para os atuais ocupantes, mas por valores compatíveis com os de mercado, e usando parte significativa delas para a reforma agrária, que impulsiona o desenvolvimento regional. Poderia fazer isso inclusive em parceria com o governo federal.

Assim foi feito por vários governos anteriores de São Paulo, que não eram de esquerda, mas que nunca tiveram um projeto de entrega do patrimônio público radical como tem sido o governo Tarcísio.

Infelizmente, a política para terras públicas no Pontal do Paranapanema segue a mesma lógica que orienta o governo Tarcísio em outros setores, como na privatização da Sabesp. Em apenas um exemplo do que está afetando milhões de paulistas, a conta de água da Central de Abastecimento de São Paulo, a Ceagesp, aumentou 98% após a privatização. A Ceagesp entrou na Justiça contra o aumento, inclusive porque ele afeta os custos dos concessionários da central, o que por sua vez impacta os preços dos produtos vendidos lá, e que servem de referência para a cotação de muitos legumes e hortaliças em todo o Brasil.