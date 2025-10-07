Opinião - dois anos desde o 7/10: o dia em que o mundo mudou para sempre

Milhares de terroristas do Hamas, fortemente armados, invadiram o território israelense, e o que se seguiu foi uma das páginas mais sombrias da história recente. Inúmeras pessoas brutalmente assassinadas, 250 sequestradas — entre elas, civis homens, mulheres, crianças e idosos.

Os relatos que emergiram daquele dia são de uma crueldade que desafia a compreensão humana. Estupros em massa, crianças e bebês queimados vivos , assassinatos a sangue frio, corpos mutilados. Era o mal em sua forma mais pura.

E dois anos depois, 730 dias, 48 reféns seguem em cativeiro, submetidos a fome, tortura diária, vivendo um verdadeiro inferno. Eles se tornaram símbolos de resistência e da urgência moral que o mundo silenciou, mas não pode ignorar. Quando o mundo se cala diante do terror, ele o legitima.

Desde aquele 7 de outubro, nossas vidas mudaram.

O povo judeu voltou a sentir na pele o peso de ter que provar o próprio direito de existir. Em vez de empatia e solidariedade, enfrentamos olhares de desconfiança, campanhas de desinformação e uma onda crescente de antissemitismo, disfarçada de antissionismo.

Precisamos, todos os dias, explicar o óbvio. Defender Israel não é ser contra ninguém e sim ser a favor da vida.