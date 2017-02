Globo divulga imagens das celas de Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo no Rio

Do UOL, em São Paulo

Reprodução/TV Globo Imagem obtida pela TV Globo mostra cama onde Sérgio Cabral dorme

Imagens exclusivas divulgadas pela edição de quarta-feira (1º) do "Jornal Nacional", noticiário da "TV Globo", mostraram detalhes das celas onde estão presos o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) e a ex-primeira dama Adriana Ancelmo.

Reprodução/TV Globo Cela de Cabral tem telas para proteção contra insetos, ventiladores e televisão

Cento e cinquenta metros separam o casal: ambos estão dentro do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio.

As fotos mostram a cela de Cabral, com 16 m², e a cama de baixo de uma beliche, onde o ex-governador dorme. Nela, há um colchão coberto por um lençol branco, um travesseiro e um livro que, segundo a "Globo", é uma biografia de Winston Churchill, ex-primeiro ministro do Reino Unido.

Na mesma imagem, é possível ver que Cabral guarda seus óculos embaixo do travesseiro e deixa seu relógio pendurado em um apoio do beliche. Embaixo da cama, há ainda um par de tênis e garrafas de água mineral.

Reprodução/TV Globo No banheiro da cela de Cabral, uma parede separa dois vasos sanitários. Atrás da cortina, está o chuveiro de água fria

Tanto a janela quanto a porta da cela onde está Cabral têm uma tela verde para proteção contra insetos. Há também cinco ventiladores –dois na parede e três no chão-- e uma televisão pequena no local.

Em outra imagem, aparece o banheiro da cela do ex-governador, onde uma parede separa dois vasos sanitários. Atrás de uma cortina, está o chuveiro de água fria. Também é possível ver alguns baldes no chão, que os presos utilizam para lavar o banheiro.



Cabral divide cela com seus ex-secretários e ex-assessores José Orlando Rabelo, Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, Hudson Braga e Luiz Paulo Reis, todos alvos da Operação Calicute, força-tarefa da Lava Jato. Paulo Fernando Magalhães Pinto Gonçalves, que também estava na cela, alegou estar diante de "situação de risco" e cumpre hoje prisão domiciliar.

Cela individual

A ex-primeira dama Adriana Ancelmo está sozinha em uma cela de 6 m², onde há livros, uma Bíblia e dois terços pendurados na parede.

Reprodução/TV Globo Em sua cela, Adriana possui livros, entre eles uma Bíblia

Reprodução/TV Globo Adoçante, pão de forma (em destaque), controle remoto e um ventilador estão na cela de Adriana

Em uma das imagens, é possível ver um pacote de pão de forma, um adoçante e o controle remoto da televisão que está na cela.

Outra imagem divulgada pelo Jornal Nacional mostra um buraco no chão do banheiro da cela da ex-primeira dama, que serve como vaso sanitário. Nela aparecem ainda alguns baldes com roupas de molho e garrafas de água.





Reprodução/TV Globo Buraco no chão do banheiro da cela de Adriana Ancelmo serve como vaso sanitário

A comida servida é a mesma para todos os presos: além do feijão, eles podem escolher entre arroz ou macarrão e carne ou ovo.



Segundo a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária), presos de uma mesma família podem se visitar. Cabral e a ex-primeira dama passaram por um processo de autorização e se encontram às quartas-feiras, das 9h às 16h, no pátio do pavilhão onde o ex-governador está preso.



Acusados de participarem de um esquema de desvio de recursos públicos federais em obras públicas, Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo estão presos desde o fim do ano passado. Eles vão responder pelos crimes de corrupção passiva e ativa, organização criminosa, lavagem de dinheiro e outras acusações.