Temer diz que lei que prevê Forças Armadas na rua está "muito na moda"

Pedro Ladeira/Folhapress 14.ago.2017 - Presidente Michel Temer (PMDB) conversa com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, durante cerimônia de apresentação dos oficiais-generais promovidos, no Palácio do Planalto

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), afirmou nesta segunda-feira (14) que a GLO (Garantia de Lei e da Ordem) está "muito na moda". A frase foi proferida no Palácio do Planalto durante a cerimônia de apresentação dos oficiais-generais promovidos, evento em que o presidente cumprimenta os militares da Marinha, Aeronáutica e do Exército que atingiram a patente mais alta das Forças Armadas.

"Tenho certeza de que os senhores seguirão exercendo com competência, sob a égide do Ministério da Defesa, as funções que lhes atribui a Carta Magna: a defesa da pátria, a garantia dos direitos constitucionais e, por iniciativa destes, aliás estão muito na moda, a Garantia da Lei e da Ordem", afirmou o presidente em discurso.

No mês passado, o presidente da República, Michel Temer (PMDB), assinou decreto para a permanência de tropas do Exército no Rio de Janeiro até 31 de dezembro. As ações dos militares no Estado estão ligadas à implementação do Plano Nacional de Segurança, anunciado em janeiro pelo governo.

Em outro momento da fala, ao se referir aos militares no Rio de Janeiro, Michel Temer disse que a GLO está "na ordem do dia". Segundo ele, "não são poucas as vezes" em que as Forças Armadas auxiliam com "inteligência, coragem e determinação" em ações integradas do governo.

"Quando as Forças Armadas chegam nesses Estados, são recebidas com aplausos, o que engrandece o governo brasileiro, as Forças Armadas", disse.

Em 24 de maio, após confrontos e depredações de ministérios em manifestação que pedia sua renúncia e a realização de eleições diretas, Michel Temer convocou militares para assegurar a segurança da região da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Diante de críticas da oposição, da base aliada e de integrantes do Judiciário, o decreto da GLO (Garantia da Lei e da Ordem) foi revogado no dia seguinte.

O emprego das Forças Armadas também tem sido usado para a manutenção da paz durante eleições ao longo do ano, como no Amazonas, a pedido da Justiça Eleitoral. Todas essas convocações estão previstas e asseguradas pela Constituição.

O presidente também parabenizou as tropas brasileiras que encerrarão a missão de paz da Organização das Nações Unidas no Haiti, a partir de 31 de agosto, e ressaltou a importância das Forças Armadas para a defesa do território nacional e o desenvolvimento de ações sociais. Temer lembrou que, para muitos brasileiros em regiões mais isoladas, as Forças Armadas são a presença visível do Estado.

O que é Garantia da Lei e da Ordem?

As ações para "Garantia da Lei e da Ordem" são previstas no artigo nº 142 da Constituição Federal e são regulamentadas pela lei complementar nº 97, de 1999, e pelo decreto presidencial 3.897, de 2001.

Segundo a legislação, essas ações preveem a utilização das Forças Armadas em situações em que houver o entendimento que as forças policiais locais não são mais capazes de lidar com uma determinada crise. Essas ações também podem ser decretadas em grandes eventos, como aconteceu em 2012, durante a Rio+20, durante a Copa das Confederações, em 2013, na Copa do Mundo (2014) e nas Olimpíadas (2016).

Com o dispositivo, os militares têm a responsabilidade de desenvolver ações de polícia ostensiva, preventiva ou repressiva. Cabe a um chefe militar coordenar essas ações. O decreto desta sexta-feira é semelhante aos que foram publicados ao longo deste ano em situações de crise da segurança pública e no sistema penitenciário.