Se a Dilma estivesse aqui, com certeza iria reconhecer que teve erro, diz Lula em caravana

Beto Macário/UOL O governador de Sergipe, Jackson Barreto (PMDB), e o ex-presidente Lula (PT)

Em um raro momento de reconhecimento de equívocos do governo do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na noite deste domingo (20), em Estância (SE), que se a ex-presidente Dilma Rousseff estivesse com ele no local reconheceria erros. Lula, porém, pôs em dúvida se ele errou em seus dois governos.

"Sei que não fizemos tudo, talvez tenhamos cometido erro. Se a companheira Dilma estivesse aqui, com certeza iria reconhecer que teve erro. Mas essa gente que deu o golpe, disseram que o Brasil ia melhorar; botaram um tal de Temer, e agora o país está vivendo sem esperança. Não tem esperança de emprego, de melhorar o Fies, o Prouni, de ter mais escolas técnicas, nem crescimento da economia. Essa gente não sabe governar, quer vender a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa, a BR", afirmou.

Lula, durante parada de sua caravana em Estância (SE)

Lula criticou o governo peemedebista ao lado do governador de Sergipe, Jackson Barreto (PMDB) --que foi muito vaiado--, a quem fez muitos elogios.

"Quero agradecer a você porque conversei com muito governador, muito senador, muito deputado, e quero te dizer foi um dos poucos de governadores deste país que mostrou ter caráter e não teve medo de apoiar a companheira Dilma. Eu sou agradecido. Na noite que Dilma estava sendo torturada, nós estávamos no Alvorada e apareceram os cinco governadores do PT e o companheiro Jackson, porque os outros não tiveram coragem de ir", disse.

Beto Macário/UOL Público em evento da caravana de Lula pelo Nordeste em Estância (SE)

O ex-presidente ainda voltou a alfinetar os opositores que desejam que ele seja impedido de ser candidato e afirmou que essa decisão não será da Justiça.

"Eu não sei se vou poder ser candidato, não sei o que vai ter. Mas quero que eles saibam que quem vai decidir se eu sou candidato será o povo brasileiro. Se vocês me disserem não, me aquieto lá em São Bernardo do Campo; mas se vocês disserem sim, eu vou ficar com as canelas magras de andar pelo país, defendendo a honra do nosso povo", disse.

Nesse domingo (20), Lula começou o giro por Sergipe com ato público em Estância. Antes de seguir para Alagoas, ainda serão visitados no Estado os municípios de Lagarto, Itabaiana, Nossa Senhor da Glória e Aracaju.

"Querem proibir o Lula de ser candidato"

Lula voltou a dizer que a imprensa e os investigadores "contam mentiras" com acusações a ele e voltou a garantir inocência. "Eles querem proibir o Lula de ser candidato. Todo dia eu vejo uma quantidade enorme de mentiras ao meu respeito. Eu digo: se você tiver uma prova de que roubei um real, eu vou pedir desculpas ao povo, mas eles não provam. Acham que vou me acovardar e ficar em casa", disse.

"Não tem que ficar preocupado comigo. Eu já tenho 71 anos, já vivi muito. Tem que se preocupar com as crianças, meninas cheias de esperanças. Com os nossos netos. É por eles que a gente tem que brigar. Gritar ao Temer que, se quiser mexer na aposentadoria, mexa na sua, não é na do povo trabalhador você não vai mexer", afirmou.

Beto Macário/UOL Homem segura placa durante discurso de Lula em caravana pelo Nordeste em Estância

Em tom emotivo que já se acostumou a usar na caravana, o ex-presidente disse é "nordestino que sobreviveu até cinco anos sem morrer de fome" e que não vai desistir fácil. "Estão mexendo com a pessoa errada. Se te algum politico em Brasília que tem rabo preso porque roubou, ele que cuide da sua vida. Mas eu aprendi a andar de cabeça erguida por este país", afirmou.

Em um breve discurso, o governador Jackson Barreto apenas agradeceu a presença do ex-presidente ao Estado. "Companheiro Lula, estamos aqui em Sergipe para lhe agradecer por tudo que você fez pelo nosso Estado. Você trouxe educação para o nosso povo, e o governador está aqui para dizer: seja bem-vindo. Nós não vamos esquecer. Você é mais que amigo, é irmão do povo sergipano", disse, muito vaiado quando anunciado e ao terminar a fala.