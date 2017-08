Maia diz que DEM vai ter candidato à Presidência em 2018

Evaristo Sá/AFP Photo

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira (21) em São Paulo que seu partido vai ter um candidato à Presidência nas eleições de 2018. A declaração veio depois que jornalistas o questionaram se o prefeito paulistano, João Doria (PSDB), poderia ser o nome do DEM para o cargo.

"O Doria e o Alckmin vão se entender lá no PSDB, e o DEM vai ter o seu próprio candidato", disse Maia, afirmando, em seguida, que Doria é amigo do partido "há muitos anos" e está sendo um "ótimo prefeito".

Doria já disse que PMDB e DEM deixaram "as portas abertas" para ele. O prefeito nega, no entanto, que vá sair do PSDB e que disputará a candidatura presidencial tucana com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, seu padrinho político.

À "Folha de S. Paulo", o ministro da Educação, Mendonça Filho, uma das principais lideranças do DEM, disse que o partido busca "um perfil que possa expressar esse movimento de renovação na política brasileira", mas não citou Doria.

O presidente da Câmara não hesitou em dizer que o DEM está aproveitando "as divergências dentro do nosso principal aliado, o PSDB" para abrir um caminho pela centro-direita, defendendo a redução de gastos públicos e de impostos.

"Partido serve para ocupar o poder. Ninguém pode querer ter um partido para ser auxiliar do poder dos outros", disse. "Construir o nosso projeto foi sempre nosso sonho e nunca foi possível."

Maia negou que seja o nome do DEM para a candidatura presidencial. Disse que é apenas pré-candidato à reeleição como presidente da Câmara e deputado federal pelo Rio.

Tradicional aliado das candidaturas presidenciais do PSDB, o DEM não lança nome para o cargo desde 1989, com Aureliano Chaves, quando ainda se chamava PFL (Partido da Frente Liberal). Naquele pleito, Chaves ficou em nono lugar, com cerca de 600 mil votos.