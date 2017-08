Trio aproveita caravana no Nordeste para fazer dinheiro com produtos pró-Lula

Beto Macario/UOL Rogério Marcelo (e) e Naamã Barnabé (d) vendem produtos durante a caravana de Lula

Simpatizantes do PT, três autônomos resolveram produzir camisas e DVDs e botar o pé na estrada para vender produtos nas cidades visitadas pela caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste. Além disso, eles vendem também chapéus vermelhos aos militantes.

Os três vieram de Pernambuco e são de cidades diferentes: Recife, Caruaru e Bezerros. Foi em Caruaru, no agreste pernambucano, que alugaram um carro e pagam R$ 100 a diária para fazer a viagem. Nenhum dos três é filiado ao PT, mas todos se dizem fãs de Lula.

Rogério Marcelo, 51, conta que as vendas, até o momento, estão boas. Para a viagem, eles mandaram produzir 500 camisas com a frase "Lula preso no coração do povo". Dessas, até a visita de Aracaju, na manhã dessa terça-feira (22), foram vendidas 150 ao preço de R$ 20 cada uma.

"É um extra que fazemos. Sem contar que sempre acompanhamos Lula quando ele vem na nossa terra", afirma Rogério.

O grupo também está vendendo DVDs contando a história do ex-presidente, mas só 10 dos 100 foram vendidos. E os chapéus vermelhos -- que não têm nenhuma referência ao PT ou a Lula--, venderam 70 dos 200. Os dois produtos custam R$ 10, cada um.

Eles acompanham a caravana por todas as cidades onde ela vai. As vendas, porém, só começaram na segunda cidade de destino, Cruz das Almas (BA). "O material não ficou pronto a tempo, aí perdemos Salvador", conta.

Até o fim

Rogério diz que pretende seguir com Lula até São Luís, destino final da viagem da caravana, no dia 6 de setembro. "Espero vender tudo até o fim", torce.

Para driblar a falta de oportunidade de emprego, o grupo diz que costuma viajar vendendo coisas pelo Nordeste e que estão acostumados com a situação. O produto principal que vendem é brinquedo. "A gente faz isso há cinco anos. Sempre no fim a gente calcula os gastos e divide todo o lucro", conta Naamã Barnabé, 55, que mora no Recife.

Viajando com Lula, Rogério diz que ainda não teve tempo de conhecer o ex-presidente, mas promete que fará contato com a assessoria do PT para conseguir isso. "Conhecer Lula é o meu sonho. Espero que consiga até o final da caravana", afirma.