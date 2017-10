Temer é operado em São Paulo e passa bem

(AP Photo/Eraldo Peres/AP

O presidente Michel Temer (PMDB) foi operado para raspagem da próstata na noite desta sexta-feira (27) no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e passa bem, segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto por volta das 23h30. Ele está internado em uma unidade semi-intensiva e não tem previsão de alta.

A cirurgia foi feita para diminuir o tamanho da próstata e desobstruir a uretra.

O comunicado diz que Temer foi internado "com um quadro de retenção urinária por hiperplasia benigna da próstata" e "foi submetido à desobstrução uretral através da ressecção da próstata."

A retenção urinária, como diz o comunicado, foi causada pela hiperplasia benigna da próstata, ou seja, quando há um aumento natural da glândula (sem relação com o câncer de próstata), impedindo a passagem da urina pela uretra.

"A intervenção transcorreu sem intercorrências. O presidente se recupera numa unidade de terapia semi-intensiva", diz a nota oficial.

Temer passou por um exame de cistoscopia, no qual os médicos veem, por meio de uma microcâmera inserida pela uretra, se há coágulos ou ferimentos na bexiga do paciente.

O exame também serviu para verificar a necessidade de raspagem da próstata, o que foi feito logo em seguida, em um procedimento de quase duas horas. É comum, entre homens idosos, que a glândula tenha um aumento benigno de tamanho, mas isso pressiona a uretra e causa dificuldade para urinar.

Temer chegou ao hospital por volta das 20h20 para fazer um exame depois do diagnóstico de obstrução urológica, quadro que o levou a ficar internado na quarta-feira (25) no Hospital do Exército, em Brasília. O presidente foi liberado no mesmo dia.

Agenda do presidente

Apesar de ter recomendação de repouso, Temer despachou no Palácio do Planalto nos últimos dois dias. Nesta sexta, ele recebeu o líder do governo na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e o líder da bancada do PMDB, Baleia Rossi (SP).

Apesar de não haver previsão de alta, a agenda do presidente prevê retorno a Brasília já na próxima segunda-feira (30) para receber o presidente da Bolívia, Evo Morales. Pela programação, haverá uma reunião entre ambos no Palácio do Planalto no fim da manhã e, no início da tarde, um almoço no Palácio do Itamaraty.

Hiperplasia prostática benigna

Vinte e cinco por cento dos homens com mais de 50 anos têm hiperplasia prostática benigna. A partir dos 65 anos, o número cresce para 30% e, após os 80, a taxa é de 90%, segundo levantamento do ambulatório de urologia do Centro de Referência da Saúde do Homem, órgão da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

A próstata é responsável pela produção do esperma e pesa cerca de 20 gramas. O crescimento da glândula é normal ao longo dos anos, entretanto, quando as células prostáticas invadem os tecidos vizinhos, a bexiga e a uretra ficam comprimidas e provocam o primeiro sintoma da doença, que é a dificuldade em urinar.

No início do mês, foi divulgado que Temer, que tem 77 anos e é o presidente mais velho que o Brasil já teve, está com obstrução parcial de uma artéria coronária. O problema foi detectado em exame de imagem. Temer deverá passar por tratamento medicamentoso e dieta. (Com agências de notícias.)