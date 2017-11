Pezão vai interpelar ministro na Justiça após declarações, diz secretário do Rio

Do UOL, no Rio

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), disse nesta quarta-feira (1º) em reunião com a cúpula da segurança do Estado que vai questionar judicialmente o ministro da Justiça, Torquato Jardim, após declarações que criticam a condução da segurança pública do Rio.

"O governador manifestou solidariedade à cúpula da segurança. Anunciou que o Estado do Rio estará interpelando judicialmente o ministro da Justiça", afirmou o secretário de Segurança, Roberto Sá.

A interpelação judicial é um pedido de esclarecimento feito via citação ou notificação judicial. Dessa forma, o ministro teria de explicar judicialmente as declarações.

Pezão e Sá se reuniram na tarde desta quarta com comandantes e subcomandantes dos batalhões de polícia do Estado para debater as declarações feitas pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim.

Torquato afirmou, em entrevista ao blog do jornalista Josias de Souza, do UOL, publicada nesta terça-feira (31), que Pezão e o secretário de Segurança não controlam a Polícia Militar. Para ele, o comando da PM no Rio decorre de "acerto com deputado estadual e o crime organizado."

O ministro ainda acrescentou que "comandantes de batalhão são sócios do crime organizado no Rio".

Após as declarações, um grupo de oficiais chegou a ir ao quartel-general da corporação, no centro da capital, exigir uma resposta firme do comandante-geral, Wolney Dias. Alguns oficiais, conforme a reportagem apurou, ameaçaram até entregar os postos.