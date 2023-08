STF tem maioria para mandar Congresso revisar vagas de deputado por estado

O relator do caso, ministro Luiz Fux, deu razão ao governo paraense e declarou "mora legislativa" [omissão] do Congresso. Fux determinou que as vagas sejam redistribuídas até junho de 2025, para que as novas bancadas assumam em janeiro de 2027.

Caso o Congresso não atualize a distribuição das vagas até junho de 2025, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral fazer a divisão, segundo Fux. As vagas deverão obedecer aos limites estabelecidos na Constituição — mínimo de 8 e máximo de 70 deputados por estado.

Até o momento, o placar é de 7 votos a 0 pela redistribuição. Fux foi seguido pelos colegas Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Rosa Weber.

Até as 23h59 da próxima segunda (28), todos os ministros devem enviar seus votos ao sistema eletrônico da Corte. O julgamento teve início na última sexta (18).

O deputado Rafael Pezenti (MDB-SC), que havia sugerido um projeto para adequar a quantidade de deputados à população de cada estado, comemorou a decisão. "Estamos há 30 anos sem nenhuma atualização. É fundamental que o sistema político acompanhe as mudanças demográficas do país, garantindo uma representação proporcional e legítima para todos os estados", disse.

A decisão da Justiça não significa alteração automática. Os deputados vão discutir a situação e antes haverá estudos para fazer os cálculos de como ficaria a nova distribuição das vagas por estado.