Duda Salabert encontra Bolsonaro em avião e ironiza: 'Lado ruim de voar'

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) divulgou um vídeo nos seus stories do Instagram reclamando do fato de viajar no mesmo voo em que estava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A parlamentar disparou a frase "olha que merd*" durante o registro.

O que aconteceu:

A postagem foi feita ontem por Duda no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O ex-presidente estava em Minas Gerais para receber o título de cidadão honorário do estado, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.