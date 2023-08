Josias: PT e governo estadual precisam reconhecer crise de segurança na BA

Na prática, isso é um terraplanismo na segurança por parte do Rui Costa. Se o ex-governador do PT, e o partido continua no governo da Bahia, não reconhece a existência do problema, dificilmente o estado o resolverá. Verifica-se uma crescente violência e um avanço do crime organizado na Bahia e, realmente, estamos diante de um cenário de crise. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias: Terrorista da lógica, deputado merece ser criminalizado por golpismo e burrice

Josias ironizou o deputado estadual Amauri Ribeiro (União Brasil-GO), alvo de uma operação da Polícia Federal após declarar que deu dinheiro para um acampamento golpista. O colunista chamou a atenção para a dubiedade da fala do parlamentar, já que ele questionou a lisura do processo eleitoral no qual obteve seu próprio mandato.

Um sujeito com mandato se serve da democracia para obtê-lo. Ele utiliza a urna e depois cospe na própria urna. É um patriota seletivo, um terrorista da lógica. A ironia suprema é que o partido dele está perfeitamente integrado ao governo Lula. Esse personagem está escolhendo de qual lado da terra plana vai saltar. Merece ser criminalizado pelo golpismo e também pela burrice. Josias de Souza, colunista do UOL

Pai de Liana: Redução da maioridade penal é equivocada; é preciso repensar sistema prisional

O advogado Ari Friedenbach considera "um equívoco" o debate sobre a redução da maioridade penal no Brasil. Pai de Liana, morta junto com o namorado há 20 anos em um crime que chocou o país, defende uma reforma profunda no sistema prisional - o mesmo que mantém Champinha, um dos condenados e menor de idade à época dos assassinatos, em uma espécie de "limbo judicial" há 17 anos