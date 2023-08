Ponte com Lula no STF, Zanin é cortejado por candidatos à PGR e ao STJ

Recém-chegado ao STF por indicação do presidente Lula (PT), o ministro Cristiano Zanin tem sido procurado por candidatos à PGR (Procuradoria-Geral da República) e ao STJ (Superior Tribunal de Justiça).

O que acontece

O ministro do Supremo Tribunal Federal, que assumiu o cargo no ínicio do mês, vem se reunindo com advogados e subprocuradores que, na campanha pelas vagas, tentam construir uma ponte com o Planalto. Como presidente, cabe a Lula a escolha do PGR e dos três novos ministros do STJ.