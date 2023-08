Governo descarta que PEC dos Militares já valha para eleições de 2024

A proposta foi negociada entre o ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das Forças Armadas. Senadores da base do governo, incluindo Renan Calheiros (MDB-AL) e Otto Alencar (PSD-BA), se reuniram nesta tarde com Múcio e o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) no prédio da Defesa.

Inicialmente, o governo pretendia estender também para ministérios e cargos em primeiro escalão, mas voltou atrás durante as conversas. "Alguém, para ser ministro, precisa ser convidado pelo presidente da República, não é um ato voluntário de cada um. Estamos preocupados com o que é um ato voluntário", justificou Jaques.

Segundo Jaques, a regra não valeria nas próximas eleições porque há um trecho no texto com prazo de um ano para entrar em vigor. Com isso, militares da ativa ainda poderão se candidatar para o pleito de 2024, mesmo que a PEC seja aprovada.

No texto [da PEC], está dito que não vale para eleições que aconteçam em até um ano depois da promulgação. Então, praticamente essa hipótese [de restringir para o ano que vem] está descartada, porque, daí que ela circule numa Casa e na outra, para ela ser promulgada pelo próprio Congresso, seguramente será depois de outubro. Portanto, não alcançará a eleição municipal do ano que vem.

Jaques Wagner, líder do governo no Senado

A proposta ficou parada cinco meses no Planalto. Segundo Jaques, a proposta estava sendo "maturada".

O petista afirmou ainda que a proposta "não limita, mas regulamenta", a atuação militar na política. "Se alguém faz uma opção de ir à vida política-eleitoral, ele automaticamente vai para a reserva, é uma escolha, não está impedido. Isso é para preservar, o que é muito importante na carreira, a disciplina e a hierarquia", argumentou.