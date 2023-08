Silveira rompe tornozeleira em busca de escuta e é indiciado, diz polícia

O aparelho foi examinado pelos peritos, que descartaram a possibilidade de que qualquer escuta tenha sido colocada na tornozeleira, informou a Polícia Civil em nota.

Daniel Silveira foi indiciado pelo crime de dano, com pena de um a seis meses.

O advogado atual de Daniel Silveira, Paulo Faria, afirmou que não pode se pronunciar por não ter acesso à decisão, que, segundo ele, foi vazada e não protocolada ao sistema do STF.

Em nota, o advogado de Silveira à época dos fatos afirmou que a violação não ocorreu. Ele disse, ainda, que a defesa pediu a retirada e perícia da tornozeleira quando ele foi reconduzido à prisão.

O ex-deputado é ferozmente perseguido por justamente aqueles que deveriam primar pela justa aplicação da lei, mas as usam da forma a satisfazer suas sanhas.

Jean Cleber Garcia, advogado de Silveira à época dos fatos

Prisão e tornozeleira de Silveira

Daniel Silveira, que já tinha sido preso em 2021 por divulgar vídeos ameaçando ministros do STF, foi condenado um ano depois a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado pelo STF pelos crimes de coação no curso do processo e incitação da tentativa de impedir o livre exercício dos poderes.