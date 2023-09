Lula lamenta morte de Jose Gregori: 'Grande defensor dos direitos humanos'

O presidente Lula (PT) lamentou a morte do ex-ministro da Justiça do governo FHC, José Gregori.

O que ele disse

Em seu Twitter, Lula elogiou o papel do ex-ministro como um "grande defensor dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito no Brasil". Ele também prestou condolências aos familiares e amigos de Gregori.