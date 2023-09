Políticos lamentam morte de José Gregori: 'Sempre na defesa da democracia'

Um homem fabuloso, que se dedicou a vida toda ao povo brasileiro. Foi ministro dos Direitos Humanos. Sempre teve lado na defesa da democracia brasileira. José Gregori, presente. Meus sentimentos às filhas. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Ano passado, na batalha que travamos para derrotar Bolsonaro, Gregori apoiou a eleição do presidente Lula e reafirmou se compromisso com a democracia. Aos amigos e familiares, minhas condolências. Juliano Medeiros, presidente do PSOL

Um grande cidadão, jurista e homem de Estado. Meus sentimentos aos seus familiares. Grande Gregori, descansa em paz. Tarso Genro, ex-ministro da Educação, das Relações Institucionais e da Justiça e ex-governador do Rio Grande do Sul

Uma das mais importantes referências da luta pelos direitos humanos e pelo estado democrático de direito no Brasil. Gigante que deixa uma trajetória brilhante de legado ao País. Marco Vinholi, presidente do PSDB-SP

Um homem que dedicou a vida aos direitos humanos e aos valores mais caros à democracia. Um grande amigo. Vai fazer falta. Gabriel Chalita, ex-secretário estadual de Educação de São Paulo