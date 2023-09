Josias: Até Bolsonaro quer desbolsonarizar o 7/9; 'fica em casa' interessa

Hoje, o próprio Bolsonaro quer desbolsonarizar o 7/9. Estão correndo no TSE três ações relacionadas à perversão que ele promoveu no 7/9 de 2021 e 2022. O material do TSE serve para que o STF reforce os processos que correm contra o Bolsonaro pela difusão de notícias falsas e pelo estímulo ao 8/1. Josias de Souza, colunista do UOL

Couto: Abandonado, 'Sincericid' tem outras motivações para falar agora

Cláudio Couto avaliou que Mauro Cid se mostra disposto a falar tudo o que sabe e colaborar com as investigações da Polícia Federal ao se ver abandonado por Jair Bolsonaro e pelas Forças Armadas. O cientista político analisou que as revelações de Cid e as mensagens contidas no celular do ex-ajudante de ordens complicam cada vez mais a situação de Bolsonaro

O bolsonarismo tem por hábito jogar ao mar aqueles que não interessam mais ou aqueles que podem significar algum tipo de problema. A não ser que haja um desprendimento imenso nessa lógica de lealdade ao líder, é muito esperado que ele procure colaborar com as investigações para tentar minimizar sua responsabilidade. Vendo-se abandonado e um soldado deixado para trás, talvez Cid tenha outras motivações para agir e falar nesse momento e cometer um 'Sincericid'. Cláudio Couto, cientista político

Dal Piva: PL começa a abrir asas de Michelle e faz Bolsonaro perder o controle

Juliana Dal Piva explicou como Michelle Bolsonaro ganha espaço dentro do PL, como se viu no evento do PL Mulher no sábado. Essa relevância, porém, tem um custo, como mostrou a colunista: o protagonismo dela significa deixar Bolsonaro em segundo plano, o que aumenta o conflito na família - principalmente entre Michelle e os filhos do ex-presidente.