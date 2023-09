Aguirre: Decisão de Toffoli é aceno político a Lula após 'mágoa' na prisão

Desde então, aquilo ficou muito marcado e acabou manchando a relação que Lula tinha com Toffoli. Lula foi responsável por indicá-lo ao STF, Toffoli foi advogado do PT, foi da AGU e depois, também, Dias Toffoli se aproximou muito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para Aguirre, essa decisão é uma tentativa de "fazer um aceno" de reaproximação com Lula.

Ele aproveitou essa decisão para fazer um aceno político para tentar, de certa forma, estreitar essa reaproximação com o presidente Lula, que ficou marcada por esse estremecimento dos últimos anos.

