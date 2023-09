Alckmin defende Lula e diz que ministros visitaram região Sul

Os seus ministros estiveram lá. O presidente tinha ontem o 7 de setembro, não tinha como sair, no dia anterior teve uma indisposição de saúde, mas todo governo empenhado em atender a região.

Geraldo Alckmin, presidente em exercício

O governo do Rio Grande do Sul e o governo federal decretaram estado de calamidade pública.

Após as críticas ao presidente Lula, Alckmin fez uma reunião nesta sexta-feira (8) com 10 ministros, assessores e militares para discutir ações de recuperação e resgate em decorrência das tempestades que mataram 42 pessoas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina desde o início da semana.

Governo vai liberar R$ 800 para desabrigados. Depois do encontro, o presidente em exercício afirmou que o governo irá liberar R$ 800 por cada pessoa desabrigada. O dinheiro será encaminhado às prefeituras. Alckmin, acompanhando de uma comitiva de ministros, também deverá visitar o Rio Grande do Sul no domingo.

O governo anunciou que o Ministério da Defesa já havia mobilizado 642 militares, oito aeronaves, dez embarcações e 50 veículos nas operações de socorro aos moradores atingidos pelos temporais Um comando conjunto das três Forças Armadas foi acionado na quarta-feira (6), segundo a pasta.

Na mesma data, os ministros da Integração Nacional, Waldez Góes (PDT), e da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta (PT), um deputado federal gaúcho, visitaram a região "por determinação do presidente Lula, de acordo com comunicado do governo.