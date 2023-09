Sakamoto: Não há paralelismo com Bolsonaro, mas Lula deveria ter ido ao RS

O colunista do UOL Leonardo Sakamoto disse no UOL News que o presidente Lula (PT) deveria ter visitado o Rio Grande do Sul após as tempestades que mataram ao menos 41 pessoas no estado. Boletim da Defesa Civil divulgado no final da tarde de hoje aponta 46 desaparecidos.

O petista foi criticado pela oposição por não visitar a região e viajar para a reunião do G-20 na Índia, depois do desfile de 7 de Setembro.