Moraes considerou colaboração de Cid ao mandar soltá-lo

Investigação em curso. Quando decretou a prisão preventiva de Mauro Cid, em maio, o ministro disse que o recolhimento era necessário "em virtude da necessidade da garantia da ordem pública e conveniência da investigação criminal".

Com a colaboração com as investigações, Moraes disse que a prisão não seria mais necessária.

No atual momento procedimental, o encerramento de inúmeras diligências pela Polícia Federal e a oitiva do investigado, por três vezes e após ser decretada sua incomunicabilidade com os demais investigados, apontam a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, pois não mais se mantém presente qualquer das hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas na legislação que admitem a relativização da liberdade de ir e vir para fins de investigação criminal

Alexandre de Moraes, ministro do STF, ao mandar soltar Mauro Cid

O que aconteceu

O ministro Alexandre de Moraes homologou neste sábado (9) o acordo de delação premiada de Mauro Cid e mandou soltá-lo.

A proposta de acordo foi levada por Cid ao gabinete do ministro na quarta-feira (6), já com a concordância da PF.