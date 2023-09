Bancada feminina trabalha para lançar Eliziane à presidência do Senado

Ela cita o caso de Tebet em 2021. Inicialmente tinha o apoio do MDB para se candidatar, mas depois precisou seguir como independente. No fim, recebeu 21 votos, ante 57 para Rodrigo Pacheco, que, à época, era do Democratas —hoje parte da fusão com o PSL, quando se transformou em União Brasil.

Pacheco terá um papel importante se o PSD decidir apoiar a candidatura da Eliziane em 2025. Ele é mais próximo a Alcolumbre, mas mantém boa relação com Eliziane.

Conquistar a maioria das mulheres é outra tarefa. Entre as 15 senadoras, a expectativa é garantir ao menos dez votos. Apenas ficariam de fora as bolsonaristas, que ideologicamente estão num campo oposto.

Largando com entre 20 e 25 votos, ela conseguiria mostrar que sua candidatura é viável.

Aliados da senadora dizem que também devem explorar a rivalidade entre Renan e Alcolumbre para conseguir apoio masculino e governista.

Apoio de Lula por mais mulheres

Uma senadora ouvida pela reportagem disse que a estratégia é aproveitar a cobrança ao governo federal por mais mulheres em postos de comando de Brasília.