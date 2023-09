Chá revelação de bebê de Nikolas com anúncio de Neymar é criticado na web

Estou muito feliz de estar aqui participando desse dia tão especial de vocês. Dizer que vocês não vão encontrar um amor maior que ter um filho, e eu tenho muito orgulho de vocês. Eu tenho certeza que vocês serão grandes pais, tá? Nikolas, meu parceiro, você sabe que eu fui pai de uma menina e eu sei que você me ama, gosta muito de mim, e a Lívia que preparou. Então, irmão, parabéns, você vai ser papai de... [tela do computador com um laço rosa], uma menina, como eu. Que essa princesa venha com muita saúde.

Neymar, no chá de revelação

Nikolas agradeceu Neymar "pela humildade e carinho com minha família" e o parlamentar escreveu que ele e o amigo serão "papais de menina". Bruna Biancardi, namorada de Neymar, está grávida e espera uma menina com o jogador.

Em um dos vídeos, o parlamentar aparenta estar nervoso ao ver o jogador anunciando o sexo da criança. Depois, Nikolas escreveu em um stories, no Instagram, "Vem Aurorinha" e disse esperar que a filha "seja luz nesta nação". A divulgação da gestação pelo casal ocorreu em julho.

Em outro registro, um amigo dá parabéns para o político porque "não é todo dia que a gente recebe um vídeo do Neymar, já que filho todo mundo tem toda hora". Nikolas dá risada, agradece e diz ser o único que recebeu uma gravação do jogador para este momento.

As lembrancinhas do chá revelação eram um kit de bíblia personalizada com doces em uma embalagem com identidade visual personalizada para o evento.

Deputado federal mais votado do país, com 1,47 milhão de votos, o amigo de Neymar é da ala da extrema-direita do PL e é visto como pupilo do seu líder político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ambos adotam o mesmo estilo de colecionar polêmicas.