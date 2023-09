Josias: Problemas na Justiça podem sepultar plano político de Braga Netto

O colunista do UOL Josias de Souza comentou que o futuro político de Braga Netto, candidato à vice na chapa de Jair Bolsonaro no ano passado, pode estar comprometido por conta de seus problemas na Justiça.

Isso é só o começo da excursão do Braga Netto a caminho do inferno. O que está por vir é coisa muito pesada. Braga Netto teve sorte de principiante na condenação que o TSE impôs ao Bolsonaro. Há outras ações por julgar e, nestas, Braga Netto não deve escapar. Não é negligenciável a hipótese de que ele se torne inelegível, o que sepultaria o plano do PL que o transformaria em candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Josias de Souza, colunista do UOL

No UOL News, Josias comentou que a delação premiada de Mauro Cid deve colocar Braga Netto no centro da articulação dos atos golpistas de 8/1. O general, alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada hoje, não deve passar ileso a tantas irregularidades, na opinião do colunista.