MP do TCU pede para STF compartilhar provas no caso das joias de Bolsonaro

Furtado alega que as provas contribuiriam para as apurações do próprio TCU sobre o acervo de presentes recebidos por Bolsonaro e que, a depender, outras pessoas além do ex-presidente poderiam ser responsabilizadas pela venda e recompra de joias —como teria ocorrido com o relógio Rolex.

Segundo o subprocurador, o sucesso da investigação do TCU depende da "colaboração de outros órgãos envolvidos".

Solicito que Vossa Excelência promova o compartilhamento de provas julgadas aptas a demonstrar a participação dessas pessoas no ilegal processo de venda/recompra de bens pertencentes ao patrimônio da União, inclusive aquelas decorrentes da quebra de sigilo bancário do ex-presidente e sua esposa nos EUA.

Lucas Rocha Furtado, em manifestação

Presentes no mandato

Na semana passada, Furtado apresentou uma representação ao TCU para obrigar Bolsonaro a devolver itens recebidos durante o mandato. O subprocurador citou uma lista de presentes de alto valor que devem ser incorporados ao patrimônio público.

Os itens incluem desde uma miniatura de capacete de samurai, estimado em R$ 20 mil, a uma maquete do templo Taj Mahal confeccionado em mármore, avaliado em R$ 59 mil.