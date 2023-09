Ortellado: Bolsonaro revela fraqueza e incapacidade de mobilizar apoiadores

Durante todo aquele período, Lula se manteve sereno e firme. Projetou uma imagem de segurança na sua inocência e a transmitiu, conseguindo mobilizar sua base de maneira permanente. Foi um feito político enorme reverter na Justiça e o entendimento da opinião pública. Bolsonaro precisaria fazer exatamente a mesma coisa, mas não tem feito nada disso. Pablo Ortellado, filósofo e professor da USP

Josias: Problemas na Justiça podem sepultar plano político de Braga Netto

Josias de Souza comentou que o futuro político de Braga Netto, candidato à vice na chapa de Jair Bolsonaro no ano passado, pode estar comprometido por conta de seus problemas na Justiça. O colunista avaliou que a delação premiada de Mauro Cid deve colocar Braga Netto no centro da articulação dos atos golpistas de 8/1. O general é alvo de uma operação da Polpicia Federal deflagrada hoje.

Isso é só o começo da excursão do Braga Netto a caminho do inferno. O que está por vir é coisa muito pesada. Braga Netto teve sorte de principiante na condenação que o TSE impôs ao Bolsonaro. Há outras ações por julgar e, nestas, Braga Netto não deve escapar. Não é negligenciável a hipótese de que ele se torne inelegível, o que sepultaria o plano do PL que o transformaria em candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Josias de Souza, colunista do UOL

Cid viu e ouviu tudo o que ocorreu; se ele falar, acaba a CPI, diz deputado

O deputado federal Rubens Pereira Júnior (PT-MA) disse aguardar pelo retorno de Mauro Cid à CPI dos atos golpistas, já que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro fechou um acordo de delação premiada.