Pimenta: Caso Cid e debate sobre fake news não são pautas do governo Lula

Nossa pauta é outra: é o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), é o G20, é a geração de empregos, controle da inflação, juros muito altos e a reforma tributária. Essa é a pauta do governo.

Nenhuma demanda encaminhada ao governo federal foi negada ao RS, diz ministro

Pimenta comentou no programa que todas as demandas das regiões atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul foram atendidas.

O governo federal é demandado, então as demandas do governo do estado e das prefeituras chegam até nós. A partir dessas demandas, a gente age. Posso assegurar que nenhuma demanda encaminhada ao governo federal deixou de ser atendida.

Além disso, ele contou que Lula decidiu realizar uma reunião com o comitê interministerial nesta terça-feira (12) às 16h para acompanhar o que está sendo feito em relação às chuvas no Rio Grande do Sul.