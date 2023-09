Bergamo: Demonstração de tranquilidade com Cid revela Bolsonaro intranquilo

A colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo revelou alguns detalhes da entrevista que fez no hospital com Jair Bolsonaro. Na conversa, a colunista se surpreendeu com o tom sereno do ex-presidente ao se referir a Mauro Cid.

Bolsonaro demonstrava tranquilidade, mas podemos ter uma leitura de que isso revela uma intranquilidade. Em situações nas quais se sente seguro, ele parte para o ataque. Era comum ele ter respostas contundentes. Aqui, percebi nele o esforço e uma tentativa de transmitir tranquilidade e muita compreensão com esse que seria o 'traidor'. Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo

No UOL News, Bergamo considerou que a aparente calma de Bolsonaro oculta um clima de preocupação e inquietação com o acordo de delação premiada firmado por Cid. A colunista ressaltou que tal postura contrasta com os ataques feitos pelo ex-presidente quando colocado contra a parede.