Câmara prorroga CPIs do MST, das Americanas e da Manipulação no Futebol

Em uma reunião realzada nesta tarde entre a cúpulas das CPIs e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), ficou acertado que três comissões em funcionamento na Casa terão mais uma semana de trabalhos. A decisão não atinge a CPI do 8 de Janeiro, que é mista, ou seja, com o Senado, e segue outra regra. A comissão das Pirâmides Financeiras também ficou de fora.

O que aconteceu

A CPI do MST, por exemplo, terminaria amanhã caso seu prazo de funcionamento não fosse prorrogado. Na reunião com o presidente da Câmara, as cúpulas das comissões defenderam que é necessário mais tempo para finalizar os trabalhos.