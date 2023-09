Decisão de Toffoli levar à devolução de dinheiro seria absurdo, diz ANPR

A decisão em si não anulou o acordo de leniência da Odebrecht. Ela reafirmou que as provas decorrentes dos sistemas que a Odebrecht usava são inválidas. Só isso. O problema é que, na argumentação do Toffoli, há uma suspeição de fato sobre tudo o que ocorreu e que pode levar as empresas a pedir a anulação dos acordos de leniência. Ubiratan Cazzeta, presidente da ANPR

Bergamo: Demonstração de tranquilidade com Cid revela Bolsonaro intranquilo

Mônica Bergamo revelou alguns detalhes da entrevista que fez no hospital com Jair Bolsonaro. Na conversa, a colunista se surpreendeu com o tom sereno do ex-presidente ao se referir a Mauro Cid, que fechou acordo de delação premiada. Para Bergamo, a aparente calma de Bolsonaro oculta um clima de preocupação e inquietação.

Bolsonaro demonstrava tranquilidade, mas podemos ter uma leitura de que isso revela uma intranquilidade. Em situações nas quais se sente seguro, ele parte para o ataque. Era comum ele ter respostas contundentes. Aqui, percebi nele o esforço e uma tentativa de transmitir tranquilidade e muita compreensão com esse que seria o 'traidor'. Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo

Maierovitch: Autores do 8/1 entram para a História como traidores da pátria

Wálter Maierovitch avaliou que os quatro primeiros réus que serão julgados hoje pelo STF pela participação nos atos golpistas do 8/1 entrarão para a História do Brasil pela porta dos fundos. O colunista explicou que há um vínculo psicológico por trás do comportamento exibido pelos invasores das sedes dos Três Poderes, com a intenção de reconduzir Jair Bolsonaro à Presidência.