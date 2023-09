Reinaldo: Megaevento para ministros do centrão faria Lula passar 'ridículo'

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo disse no UOL News que o governo Lula (PT) passaria "ridículo" ao fazer uma grande solenidade para posse dos ministros do centrão.

Nesta quarta-feira (13), os ministros André Fufuca (Esporte), Márcio França (Micro e Pequenas Empresas) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) foram empossados por Lula em cerimônia fechada no Palácio do Planalto.