Advogado de Mauro Cid critica voto de Nunes Marques sobre 8/1: 'Lamentável'

Com todo respeito ao direito que cada ministro tem de se manifestar como entender melhor, é, no mínimo, estranhamente curioso, inacreditável, eu diria, o voto do ministro que não acompanhou o relator. Ou seja, não reconheceu a existência de um crime contra o Estado Democrático de Direito, que não teria se consumado, que não teria se tipificado.

Cezar Bitencourt, advogado do tenente-coronel Mauro Cid

Ministro defendeu que réu fosse condenado pelos crimes dano qualificado e deterioração do patrimônio público. Nunes Marques foi o primeiro a abrir divergência em relação ao voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, de modo que a pena de Aécio deveria ser de dois anos e seis meses de prisão, em regime aberto, e já considerados os oito meses em que o réu ficou preso.

Ignora, o eminente ministro, que a tipificação desse tipo penal o legislador utilizou de uma técnica um pouco diferente. Ele considera um crime com simples fato de iniciar. Isto é, o fato de tentar um crime tipificado no Código Penal. Essa técnica utilizada pelo legislador não deixa margem, por exemplo, para a figura da tentativa. O simples fato de terem se organizado, terem invadido os palácios e destruído materialmente o que encontraram pela frente já configuraria o crime. Porque o legislador diz "tentar" dar um golpe de Estado, "tentar" suprimir o poder constituído. Isso, por si só, configura o tipo penal. Já traz o crime como consumado. É uma técnica diferente que o digno ministro não observou. Se leu, não entendeu. É lamentável.

Eu, como professor de Direito Penal, me senti agredido, até ofendido intelectualmente. Não é possível que um ministro do Supremo não tenha o alcance de perceber a técnica legislativa que o crime [de golpe de Estado] está consumado.

STF condenou primeiro réu do 8/1 a 17 anos de prisão

O julgamento foi marcado por votos duros contra os atos golpistas, divergências sobre a condenação por crimes considerados mais graves e até um bate-boca acalorado entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça.