Sakamoto: Dutra garantiu proteção a 'célula terrorista' antes do 8/1

O colunista do UOL Leonardo Sakamoto comentou no UOL News que o general Gustavo Henrique Dutra, responsável pela administração do entorno do QG do Exército, deu proteção a uma "célula terrorista" que ocasionou os ataques de 8/1.

O ponto é o seguinte: o general Dutra garantiu proteção para uma célula terrorista, que foi o acampamento na frente do QG do Exército. Aquele quartel-general do Exército foi a cabeça de ponte para poder fazer o ataque à Praça dos Três Poderes dia 8/1.