Lula desembarca em Cuba acompanhado por Janja para Cúpula do G77

O petista participa amanhã (16) de uma reunião do G77+China, em Havana, e deve falar com o presidente do país, Miguel Díaz-Canel, sobre a dívida cubana de US$ 260 milhões com o Brasil.

Este ano, sob a presidência de Cuba, o encontro do G77+China terá o tema "Desafios Atuais do Desenvolvimento: Papel da Ciência, Tecnologia e Inovação". O grupo criado em 1964, com 77 países-membro, foi ampliado e atualmente é composto por 134 nações em desenvolvimento do Sul global pertencentes à Ásia, África e América Latina. A união do bloco com a China ocorreu nos anos 1990.

Em Havana, Lula também cumprirá agenda de trabalho com o presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel. Será a primeira viagem oficial de um mandatário brasileiro ao país caribenho em nove anos. A última foi em 2014, quando a ex-presidente Dilma Rousseff esteve em Havana.

Antes de viajar, Lula anunciou os próximos compromissos internacionais. "Indo para Cuba. E também para abrir a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, completando essa volta do Brasil ao cenário internacional. Reabrindo diálogos e abrindo oportunidades de investimento e comércio para nosso país", escreveu no X (antigo Twitter).

O presidente concluiu a publicação dizendo que o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), "cuidará da presidência do Brasil" até o seu retorno.