Sakamoto: Arranca-rabos e quebra-paus ajudam a derrubar imagem do Congresso

O colunista do UOL Leonardo Sakamoto falou durante sua participação no UOL News desta sexta-feira (15) a respeito da pesquisa Datafolha que apontou que o trabalho de deputados e senadores foi considerado ótimo ou bom por apenas 16% dos entrevistados. Para Sakamoto, as recentes confusões ajudam a derrubar a imagem do Congresso Nacional.

Tem aparecido no dia a dia das pessoas os arranca-rabos e quebra-paus do Congresso. A gente vê a CPI do MST e dos atos golpistas, você vê comportamentos bizarros.

"Essas imagens vão circulando, elas ajudam a derrubar a imagem do Congresso Nacional", completou.