Vereador Adilson Amadeu diz ter sido sequestrado na zona oeste de SP

Ele relatou que foi obrigado a ir para o banco de trás do carro e dizer as senhas do celular e dos aplicativos bancários.

Segundo Amadeu, eles ficaram por horas dirigindo pela região, enquanto perguntavam sobre seus bens e como era sua casa. Pelo que ouviu, o vereador disse acreditar que se trata de uma quadrilha que já havia feito outras vítimas.

Ele, então, foi transferido para outro carro e levado para um cativeiro, onde disse ter sido amarrado e agredido.

Quando seus captores souberam que havia dinheiro do pagamento de um aluguel e presentes no porta-malas do carro do vereador, o libertaram. Ele disse que andou por uma trilha por vinte minutos até chegar a um ponto de ônibus no Parque Laguna, bairro de Taboão da Serra (cidade da região metropolitana). Lá, foi socorrido por um motorista.

"O mais importante neste momento é que estou bem (na medida do possível), em casa e me recuperando", disse ele em nota. "Passei por momentos terríveis, de extrema tortura psicológica. Levaram meu carro, celular e meus pertences. Mas preservei meu bem mais valioso, a vida."

Ele também agradeceu pelas declarações de apoio e às pessoas que o socorreram. "Tenho convicção de que o trabalho de investigação da Polícia conseguirá encontrar os criminosos."