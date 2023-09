Josias: Se evitar improviso, Lula dará fim aos vexames de Bolsonaro na ONU

Lula passou por Cuba antes e lá ele condenou o embargo liderado pelos EUA. De resto, há uma discussão já em curso sobre um encontro com [Volodymyr] Zelensky, presidente da Ucrânia. Lula tem que fugir dessas armadilhas, nas quais ele já caiu em outras viagens. Ele tem uma pauta muito central, com dois assuntos prioritários: meio ambiente e desigualdade. Se começar a cair em casca de banana e deixa que o Zelensky ocupe sua agenda, cometerá um erro que já cometeu em outras viagens. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias: Valorização de motoristas da Uber não passa pela CLT

Josias de Souza avaliou que a valorização do trabalho dos motoristas de aplicativos vai além da decisão judicial imposta à Uber, com pagamento de indenização de R$ 1 bilhão e contratação dos trabalhadores sob regime formal. O colunista explicou como esta relação de trabalho não se enquadra aos padrões da CLT, já que apresenta características mais flexíveis.

Esses profissionais se tornaram essenciais na vida moderna, o que ficou muito evidente durante a pandemia, e isso não tem volta. É natural que as pessoas busquem uma valorização dessa atividade, mas não creio que ela virá pela CLT. Ela passa pelo reconhecimento do próprio usuário, de que essas pessoas não devem ser destratadas, e das plataformas digitais, que precisam valorizar essa mão-de-obra, e do governo, que precisa trazer à vitrine o resultado dos seus estudos. Josias de Souza, colunista do UOL

Calor vai varrer o país; extremo de temperatura sempre traz risco à saúde, diz Cemaden

A meteorologista do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) Mariana Pallotta alertou para os riscos à saúde trazidos pela onda de calor que atingirá o Brasil nesta semana. Ela recomendou algumas medidas para amenizar os problemas e explicou as causas das temperaturas elevadas por todo o país.