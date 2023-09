'Não dá pra brincar de CPI', critica Arthur Maia após decisão do STF

Se pode ter CPI, então nós temos o direito de fazer investigações. Se não pode ter CPI, se a regra constitucional foi mudada e não pode ter CPI, então não faz mais.

Arthur Maia

Presidente da CPMI diz que irá entrar com ação para que Supremo defina limites das decisões judiciais que, de forma liminar, autorizam que os convocados não se apresentem. A ação seria uma ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), a ser apresentada por Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado e do Congresso.

Mendonça autorizou ausência dizendo que "o direito a não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato". Para o ministro, embora Crivelatti tenha sido convocado como testemunha, ele pode ser considerado investigado por ter sido submetido a quebras de sigilo telemático, bancário, telefônico, bancário e fiscal.

O ex-assessor da presidência e atual membro da equipe pessoal de Bolsonaro está envolvido em uma troca de e-mails que mostram que o ex-presidente recebeu saco de 'pedras preciosas' e guardou em cofre.

Decisões do STF

Esta foi a segunda semana seguida de CPI que foi afetada por uma decisão do Supremo.