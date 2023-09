Grupo vai à Justiça por retratação de prefeito que propôs 'castrar' meninas

"No presente caso, entende-se necessária a indenização pelos danos morais coletivos que deverá ser efetivada através da realização de ações afirmativas dos direitos humanos das mulheres durante o período de um ano no Município de Barra do Piraí", diz o texto da ação.

O grupo também sustenta que as falas "são consideradas manifestações contrárias à Constituição Federal e aos direitos humanos" porque reforçam discursos de ódio e de discriminação, além de inferiorizar as mulheres. A ação foi protocolada pelos advogados Carlos Nicodemos e Maria Fernanda Cunha.

O Prefeito Municipal tem o dever de reparar amplamente e integralmente as mulheres que foram discriminadas e inferiorizadas por sua manifestação misógina

Ação da União Brasileira das Mulheres

Ontem, o prefeito publicou um vídeo nas redes sociais no qual pediu desculpas e disse que "infelizmente, o erro já foi cometido: "Tenho certeza de que, como homem público, preciso tomar mais cuidado com as minhas palavras. (...) Cometi uma falha pela qual mais uma vez peço desculpas", disse.

Em vez de falar em planejamento familiar, vasectomia, laqueadura, usei a palavra castração equivocadamente. Infelizmente, o erro já foi cometido, mas eu reitero o meu pedido de desculpas a todos àqueles que de alguma forma se sentiram ofendidos.

Mario Esteves, prefeito de Barra do Piraí

O caso

Mario Esteves defendeu a "castração" de mulheres da cidade para controlar a população de crianças. Em nota, a prefeitura disse que a declaração foi feita em um momento de "descontração".