MP-SP recorre da decisão de Toffoli que anulou provas da Odebrecht

Segundo o MP-SP, Toffoli não poderia ter anulado as provas para além do processo que envolvia Lula. A decisão do ministro do STF "declara a imprestabilidade ampla e genérica" do material colhido pela Lava Jato, destaca o órgão paulista, que questiona esse trecho.

No recurso, o MP-SP afirma que várias investigações em andamento podem ser afetadas pela decisão de Toffoli. Conforme o documento, as provas se sustentam nos sistemas Drousys e MyWebDay, usados pela Odebrecht para controlar os pagamentos ilegais da empreiteira.

O recurso, a princípio, será analisado apenas por Toffoli, já que a decisão dele foi monocrática. O ministro pode, no entanto, levar o pedido do MP-SP para julgamento pelos demais ministros do STF.

MP-SP diz que provas foram obtidas legalmente

O procurador Mário Sarrubbo, que assina o documento, contesta argumentos da decisão de Toffoli. Segundo o MP-SP, a obtenção de provas da Odebrecht do exterior foi legal, ao contrário do que afirmou o ministro do STF.

O MP-SP citou argumentos da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República), que também recorreu da decisão de Toffoli. A entidade juntou documentos no processo afirmando que a coleta de provas da Suíça seguiu os trâmites necessários.