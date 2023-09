Senador propõe lei para regular uso de dados pessoais nas farmácias

O senador Angelo Coronel (PSD-BA) apresentou um projeto de lei para regular o uso e a venda de dados pessoais relativos à saúde e à vida sexual. O projeto foi motivado por reportagem do UOL, que revelou que as farmácias armazenam dados de 48 milhões de clientes por até 15 anos e estão monetizando as informações para anunciantes.

O que aconteceu

O projeto altera o CDC (Código de Defesa do Consumidor) e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).