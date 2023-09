Sakamoto: CPI do MST mostrou só violência e machismo de bolsonaristas

Segundo o relato de Cid, que é tenente-coronel do Exército, Bolsonaro submeteu o teor do documento em conversa com militares de alta patente. O delator disse ainda que o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, manifestou-se favoravelmente ao plano golpista durante as conversas de bastidores, mas não houve adesão do Alto Comando das Forças Armadas.

Se houve uma reunião com uma minuta na mão e alguém se recusou, isso pressupõe uma sugestão, um pedido ou um estímulo. Você não recusa uma pergunta, você recusa uma ideia, uma sugestão. Se essa sugestão passa por intervenção no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), destituição de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e impedir a posse de presidente eleito, é obviamente um crime.

Eles estariam autorizados pela lei a dar voz de prisão ao presidente da República.

No mínimo, então, provocado as autoridades competentes, neste caso notadamente o PGR e também o presidente da Câmara, Arthur Lira

O professor explica que, apesar de existir a possibilidade de dar voz de prisão, é preciso levar em conta a complexidade desta decisão.