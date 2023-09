Aborto: STF acompanhará Weber se seguir próprio histórico, diz ex-PGR

Para ela, é necessário lidar com esse tema de forma mais "madura".

Reduzir a discussão ao procedimento do aborto é muito superficial e pouco compreensível do ponto de vista da saúde pública. Alguns podem falar sobre a questão moral do procedimento. Mas é uma questão de decisão individual. É no foro íntimo, se você vai fazer, dependendo dos seus pensamentos e crenças.

Em termos de política pública, não há discussão quanto a isso. Nos países em que o aborto é descriminalizado, a taxa de recorrência a esse procedimento é muito menor, pois significa que esse assunto é discutido na sociedade.

A gente precisa sair da zona do subdesenvolvimento e começar a lidar com essa questão de forma mais madura.

Aborto: STF não é o local para se legislar sobre o tema, analisa Madeleine Lacsko

A comentarista Madeleine Lacsko diz ser contrária ao voto de Weber.