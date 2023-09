Cioccari: Bolsonaro não passará legado político a personagem como Queiroz

Ao analisar a queixa de Fabrício Queiroz, que reclamou da falta de apoio da família Bolsonaro à sua carreira política, a cientista política Deysi Cioccari comentou que o ex-presidente não quer deixar seu legado para alguém tão controverso quanto o ex-assessor de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Em toda a carreira política, a principal característica do ex-presidente é agir sob os holofotes. Não sabendo lidar com bastidor, muito menos ele tentará passar o legado político dele para um personagem tão controverso quanto o Queiroz. Ele não fez isso com outros com potencial eleitoral, imagina com alguém tão ambíguo na política brasileira como Queiroz . Deysi Cioccari, cientista política

Em participação no UOL News, Deysi explicou que tanto Bolsonaro como seus filhos se preocupam mais com a blindagem ao seu clã do que em manifestar apoio a figuras que os orbitam. A cientista política ressaltou que nem mesmo o plano político de Michelle conta com a simpatia do ex-presidente, que também deixou de lado seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid.